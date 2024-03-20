阜爾運通擬5月上市掛牌 3/27召開業績發表會

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 19:25

停車設備及管理業龍頭阜爾運通 (6914-TW) 受惠全台疫情解封出遊潮泊車的需求，獲利也直線攀升， 2023 年全年稅後純益爲 5.48 億元，創新高，年增 64.88%，每股純益爲 9.11 元，阜爾運通上市前業績發表會將在 3 月 27 日召開，依時程推估，阜爾運通將在 2024 年第二季上市掛牌。

阜爾運通 2023 年營收 42.73 億元，毛利率 24.1%，年增 4.4 個百分點，稅後純益 5.48 億元，創新高，年增 64.88%，每股純益爲 9.11 元。

成立於 2001 年的阜爾運通，目前股本 6.02 億元，目前並由國泰人壽投資持股 33.6%，阜爾運通業務內容包括停車場系統暨自動化開發與銷售及停車場經營管理，主要事業體分為系統設備事業群及停管事業群，系統設備事業品牌「PSS」提供客戶系統開發、產品製造、布建安裝及專業維護保養等全方位服務；停管事業品牌為「城市車旅」。其中停管事業群營收比重占 90%。

阜爾運通未來發展目標為持續增加停車營運據點並持續增加加值服務，至今已達成全台灣 1000 站點的營運規模。