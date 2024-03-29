〈焦點股〉ASIC及IP族群再掀漲勢 M31解禁後亮燈漲停

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 11:49

外界看好，隨著中國下令政府部門汰換搭載英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 處理器的個人電腦，將帶動國產化處理器發展，而 M31 已耕耘中國 IC 設計業者與晶圓廠多年，可望大搶矽智財 (IP) 自主化商機。

另外，世芯 - KY 也曾經以中國客戶營收比重為主，儘管後續因美國出口禁令影響，但看好公司在合法合規的情況下，仍是中國客戶的優先選擇。