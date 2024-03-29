〈焦點股〉ASIC及IP族群再掀漲勢 M31解禁後亮燈漲停
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 11:49
M31(6643-TW) 先前因股價劇烈波動，被列為處置股，今 (29) 日處置結束首日即開高強漲、一度亮燈漲停，站回五日與十日線，世芯 - KY(3661-TW) 也因買盤回籠，大漲 8% 重返股王寶座，其他如神盾 (6462-TW)、安國 (8054-TW) 都有 7% 以上漲幅，族群走勢凌厲。
外界看好，隨著中國下令政府部門汰換搭載英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 處理器的個人電腦，將帶動國產化處理器發展，而 M31 已耕耘中國 IC 設計業者與晶圓廠多年，可望大搶矽智財 (IP) 自主化商機。
另外，世芯 - KY 也曾經以中國客戶營收比重為主，儘管後續因美國出口禁令影響，但看好公司在合法合規的情況下，仍是中國客戶的優先選擇。
至於神盾與安國，隨著兩家業者分別併購乾瞻科技與星河半導體，也強化集團在 IP 與 ASIC 的布局，目前在併購效益顯現下，也已取得客戶案件，預期今年下半年就會開始逐步發酵，貢獻今年營運。
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