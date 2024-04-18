台股今 (18) 日開低走高，早盤一度跌至 20057.81 點，隨後在線纜、營建及散熱族群力挺下，大盤翻紅最高漲至 20363.09 點，高低震盪逾 300 點，終場漲 87.87 點或 0.43%，以 20301.20 點作收，成交量 4484.9 億元。