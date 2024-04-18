〈台股盤後〉台積法說前無表現 靠線纜、營建及散熱股開小灶燒旺火 收漲81點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 14:00
台股今 (18) 日開低走高，早盤一度跌至 20057.81 點，隨後在線纜、營建及散熱族群力挺下，大盤翻紅最高漲至 20363.09 點，高低震盪逾 300 點，終場漲 87.87 點或 0.43%，以 20301.20 點作收，成交量 4484.9 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 即將召開法說，今天無表現，終場收平盤，聯發科 (2454-TW) 與大立光 (3008-TW) 同樣收平盤，鴻海 (2317-TW) 漲 1.02%，台達電 (2308-TW) 則漲 2.83%，不過日月光 (3711-TW) 跌 3.21%。
準閣揆卓榮泰喊出「穩定供電」為施政第一要務，線纜業者積極配合政策，激勵線纜族群今天漲勢凌厲，多檔亮燈漲停，包括華電 (1603-TW)、宏泰 (1612-TW)、華榮 (1608-TW)、大亞 (1609-TW) 以及億泰 (1616-TW)，皆強攻漲停板，大山 (1615-TW) 也漲逾半根停板。
營建族群在都更需求強勁挹注下，今天表現也同樣火燙，中工 (2515-TW)、華固 (2548-TW)、冠德 (2520-TW)、欣陸 (3703-TW)、工信 (5521-TW)、大將 (1453-TW) ，及太子 (2511-TW) 等多檔營建股紛紛亮燈漲停。另外，新美齊 (2442-TW)、夆典 (3052-TW) 、建國（5515-TW) 以及隆大 (5519-TW) 也都漲逾半根停板。
散熱族群今天同樣表現亮眼，尼德科超眾 (6230-TW) 強攻漲停鎖住 226 元，奇鋐也 (3017-TW) 漲逾半根停板，健策 (3653-TW)、泰碩 (3338-TW) 以及元山 (6275-TW) 皆有 1% 至 2% 的漲幅，雙鴻 (3324-TW) 也有所表態。
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