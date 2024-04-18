〈焦點股〉新閣揆喊穩定供電 線纜族群通電紅不讓 3檔亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 11:00

華電今天早盤以 47.55 元開高走高，雖然一度漲停打開，不過隨後仍強攻漲停板鎖住 51.2 元，成交量超過 2 萬張。大亞早盤以 62.7 元開高走高，盤中亮燈漲停 64.7 元，成交爆量超過 15 萬張。億泰早盤則以 24.5 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 25.7 元，成交量超過 9000 張。此外，華榮 (1608-TW)、宏泰 (1612-TW) 以及大山 (1615-TW) 都漲逾半根停板。

夏天即將來臨，供電缺口恐怕持續擴大，新內閣喊出「穩定供電」，並將此列為施政重點。台電也攜手線纜業者，一同改善電力基礎設施，因此也傳出台電持續釋單，線纜族群成為主要受惠業者。