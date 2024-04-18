越南央行出手相救！注入240億美元 這家銀行捲入史上最大金融詐騙案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-18 14:00

一名知情人士提供的三份銀行文件和新官方消息顯示，越南央行以前所未有的規模搶救西貢商業銀行（SCB），注入 240 億美元，這家越南第五大銀行捲入越南最大金融詐騙案，隨後爆發擠兌事件。

《路透》周三（17 日）披露，一份銀行文件顯示，截至 4 月初，越南央行已向西貢商業銀行注入 240 億美元的「特別貸款」，相當於四分之一越南外匯存底。

文件顯示，越南央行最初在 2022 年 10 月和 11 月平均每月向該銀行注資 37 億美元，到 2023 年 10 月降至至每月約 12 億美元。去年 11 月以來，注資速度進一步放緩，每月注入金額約 9.1 億美元。

新官方消息顯示：「倘若央行不介入，西貢商業銀行會倒，但如果央行繼續投錢，國庫早晚會被榨乾。」

即便央行出手相救，西貢商業銀行的經營仍然沒有起色。新官方消息顯示，截至去年 12 月底，這家銀行的存款規模銳減 80% 至約 60 億美元。照這個速度下去，今年年中該銀行的存款恐怕會完全耗盡。

與此同時，截至去年 10 月，呆帳已經飆升到佔這家銀行信用餘額的 97.08%。

截至去年 12 月，西貢商業銀行仍面臨流動性問題，當客戶把資金轉到其他銀行時，該銀行有時還是無法結清付款，這無疑打擊客戶的信心，並給整個銀行和金融產業帶來風險。