沙國代表團訪中 尋找潛在合作夥伴

據《南華早報》周一（15 日）報導，沙國代表團此行將舉辦閉門論壇，北京市地方官員、「新未來城」執行長等人士將在論壇上討論中國城市與「新未來城」之間的潛在合作。

「新未來城」執行董事塔里克 · 卡杜米將向來賓介紹這個新城區的主要項目，包括將於今年年底完工的度假勝地辛達拉，以及長 170 公里、可容納 900 萬居民的線形城市「The Line」。

卡杜米將線形城市稱作「新未來城」的「錨」和「中心」。他說，這項計畫將解決全球人口指數級增長以及人口從農村向城市地區流動的緊迫問題。他說：「預計到 2050 年，（人口的）快速增長將額外佔用相當於德國、法國及義大利面積總和的土地，線形城市將提供可容納 900 萬居民的生活空間。」