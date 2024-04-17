投資原油ETF方法有哪些？ 影響原油價格的因素是什麼?

鉅亨研報 2024-04-17 19:42

一、原油做為工業之母 金融市場的先行風向球

原油做為工業之母，從原油裂解出來的產品多達數十萬項，基本上所有的大宗物品、零組件等，都與原油有關，也因為原油位居原材料的最上游，可以說是金融市場的先行風向球。

二、全球經濟復甦支撐原油價格的重要推力

按照過往經驗，我們觀察原油行情會被 3 個主要因素影響，分別是全球經濟環境、產能供給需求以及地緣政治角力。

1. 全球經濟環境：

勞動市場強勁的表現，美國經濟復甦往軟著陸甚至不著陸的機率大增。觀察原油行情與主要經濟體系的 PMI 走勢，無論中、美或者全球都有從谷底攀升的趨勢，全球經濟復甦的表現，或許會是支撐原油價格的重要推力。

重要數據：

美國 3 月非農超乎預期大增 30.3 萬人，創下去年 5 月以來的最大增幅。

3 月失業率 3.8% 符合預期，較前值 3.9% 下滑，失業率已連續 26 個月維持在 4% 以下。

美國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 50.3 創 2022 年 9 月來最高。中國 3 月制造業採購經理人指數(PMI) 為 50.8%，比上月上升了 1.7 個百分點，回到 50 枯榮線之上。

2. 不確定因素：

3 月 CPI 消費者物價指數年增 3.5%，再度高於市場預期的 3.4%，若通貨膨脹回溫反彈，聯準會需要維持高利率更長時間，降息時間可能將會向後推遲。

加上今年是美國總統選舉年，如果通貨膨脹回溫反彈，為了平抑物價上升，執政黨也可能釋放原油庫存進行油價調節、穩定國內通貨膨脹趨勢。

對於原油商品交易有興趣的投資人，以國內交易而言，ETF 商品相對較為方便，依照資金規模來看，期街口布蘭特正 2(00715L) 位居第一，反向類型則是期元大反一，我們以街口布蘭特正 2 為例，今年績效表現 + 46.06%(至 4/15)，地緣政治風險升溫之下，股價創近半年新高。

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1. 油價大事記

2. ETF 折溢價

3. 重點觀察指標 (CRB 商品指數 / MACD / 成交量)