【量大強漲股整理】台股反彈站穩兩萬，選股新方向該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-04-17 17:50

加權指數，今日開高走高，終場上漲 311.37 點，收在 20213.33 點，成交量 4042 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 222.15 億，投信買超 14.65 億，自營商賣超 54.08 億，三大法人合計賣超 261.58 億，其中，外資連 6 天賣超， 累計 1007.54 億，投信連 4 天買超，累計 66.13 億，自營商連 5 天賣超，累計 393.41 億。

美股方面，四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.17%，標普 500 指數下跌 0.21%，納指下跌 0.12%，費半上漲 0.89%，聯準會主席鮑爾表示，近期的通膨數據並未給決策官員足夠信心降息，並指出 Fed 將利率維持在較高水平的時間，可能比之前預期的還要更長，芝商所 FedWatch 工具顯示，5 月維持利率不變的機率高達 98.1%，降息 1 碼的機率僅為 1.9%，6 月維持利率不變的機率高達 84.8%，降息 1 碼的機率僅為 15%，2 年期美債殖利率一度升破 5%，10 年期美債殖利率逼近 4.7%；財報季開跑不久，大型公司業績表現相當亮眼。FactSet 數據顯示，標普 500 成分股目前只有不到 10% 公布最新業績，而已公布財報的公司，有近五分之四的業績表現超出華爾街原本的預估，台股方面，受到美股反彈，加上台積電回神穩軍心之下，加權指數開高走高，終場上漲 311.37 點，收在 20213.33 點，重新站上 2 萬點大關，台股在前二日回檔同時，八大官股行庫持續進場全力護盤，光是昨日一天就買超 147.3 億元，創下史上第三高買超金額，(2330-TW) 台積電，即將於 4 月 18 日召開法說會，市場預期 ( 2330-TW ) 台積電將繳出亮眼成績，未來仍有 ( 00946-TW ) 群益科技高息成長 ETF 和 ( 00943-TW ) 兆豐台灣電子成長高息 ETF 陸續於 4 月底開始募集，將會挹注台股的資金活水，加權指數，多頭格局不變，有望繼續上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高走高，終場上漲 16 元，收在 804 元，站穩月線，再度上攻；( 2317-TW ) 鴻海，股價開高走高，終場上漲 5.5 元，收在 146.5 元，董事長劉揚偉表示，作為台灣首部國產電動車，鴻海與裕隆合作推出 Luxgen n7，已經陸續交車中，不論品質、成本、速度都讓他覺得相當有競爭力，目前持續進行大量交付中；( 2454-TW ) 聯發科，股價開高走低，終場下跌 5 元，收在 1050 元，預計在下周五 ( 26 日) 舉辦法人說明會，將會公布第一季營運表現和第二季的財務預測。

(NVDA-US) 輝達新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，市場預估 ( 2330-TW ) 台積電 CoWoS 今年產能將提升逾 150%，每月產能將逼近 4 萬片，已經通知先進封裝設備廠盡快擴充產能，CoWoS 先進設備族群今天全面上漲，( 3131-TW ) 弘塑，今日漲停鎖死，( 3583-TW ) 辛耘，上漲 6.7%，( 2467-TW ) 志聖，上漲 6.7%，( 6187-TW ) 萬潤，上漲 6.7%。

(NVDA-US) 輝達的全新伺服器架構將採用水冷散熱，台灣散熱模組廠中，( 3017-TW ) 奇鋐 和 ( 3324-TW ) 雙鴻，是目前唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商，將會是這波技術升級的最大受惠者，( 3017-TW ) 奇鋐今日上漲 5.28%，( 3324-TW ) 雙鴻今日上漲 7.9%。隨著水冷散熱滲透率持續提高，兩家企業的營收將有機會大幅成長，股價也有望再創新高。

根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，台電陸續釋出大額訂單，重電族群將迎來強勁成長動能，今日全面上漲，多家更是漲停鎖死，(1618-TW) 合機，股價漲停鎖死，收盤價 53.1 元，再度創下歷史新高，成功獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單，因為 ( 1618-TW ) 合機是業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者， ( 1519-TW ) 華城，也是漲停鎖死，因為是台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，此外，華城旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，(1504-TW)

東元，大漲逾 8% 以上，收盤再創新高，五月進行董監題材改選，先前預告有機會再攻一波，果真驗證；

電力黑馬股 (1609-TW) 大亞，昨日預告整理後再上，今天股價亮燈漲停，收盤價 58.9 元，再度創下歷史新高，先前一再地強調銅價報價上漲下，加上大亞去年 EPS 達 3.91 元新高，將配發 1.2 元現金、0.5 元股票股利，創歷年最佳紀錄

當然有機會繼續攻高。會員低檔進場以來已大賺 + 53%，驗證佳螢的選股

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