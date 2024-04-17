特斯拉拖累旗艦基金創五個月低 伍德：仍愛特斯拉 輝達漲得太超前

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-17 09:50

受到手中最大持股特斯拉全球裁員引發市場對該公司成長疑慮的影響，方舟投資旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 股價周二 (16 日) 下跌 2.8% 至 5 個月新低，佔該基金權重近 10% 的特斯拉(TSLA-US) 周二收低 2.71% 至每股 157.11 美元，一度跌深 4.8%，今年迄今下跌近 37%。

但即便特斯拉今年以來跌跌不休，有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德最近仍大舉買進特斯拉股票，並稱相較於 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) ，她仍堅定看好特斯拉長期前景，因特斯拉在自動駕駛和機器人方面佔據主導地位，輝達則必須進一步證明自己。

在旗艦基金 ARK Innovation 去年初賣出輝達後，過去一年輝達上漲兩倍多，但伍德最近警告指出，輝達已漲得太超前，甚至將輝達跟思科對比，思科股價在網路時代因網路硬體需求大幅飆漲，後來因競爭對手進入市場而大幅下跌。

作為華爾街最知名的特斯拉多頭的伍德近來接受《霸榮周刊》專訪時表示，特斯拉正透過自動駕駛展開全球最大 AI 計畫，比其他公司擁有更多駕駛數據，2030 年前自駕計程車整個生態系統將創造 8 兆至 10 兆美元的收入，特斯拉這樣的平台供應商將獲得其中一半的收入。

伍德還認為特斯拉將靠 Optimus 成為人形機器人領域的領頭羊之一，汽車工廠的許多工作都需要對螺栓和螺母進行相當精密的操作，目前機器人還做不到這一點，但當人形機器人準備就緒時，將幫助汽車工廠以更快速度擴大規模。

當被問到去年 8 月出清輝達股票是否覺得錯失過去半年漲勢機會時，伍德稱原本預估輝達的年報酬率會很不錯，但後來降至方舟所設定的 15% 最低門檻下方，的確太早賣出輝達，但方舟把資金都投向 Coinbase，去年 Coinbase 漲幅超過輝達。從硬體角度看，輝達在 AI 競賽中領先，但必須出現顯示 AI 正在幫助企業收入加速成長的證據，以證明方舟給出的目標價合理，雖然程式設計領域生產力獲得極大提升，但未見到一些大公司收入加速增長。

此外，中國正致力於開發自己的晶片，Google、亞馬遜和微軟等雲端服務供應商也是如此，特斯拉也在設計自己的晶片，因為它們對自動駕駛至關重要，特斯拉電動車已不再使用輝達的部分晶片。

伍德還被問到看好哪些 AI 相關的投資，她指出專有數據是 AI 關鍵，UiPath 擁有全球所有大公司工作流程的專有數據，該公司正致力於為各種工作任務找到效率最高的工作流程，Palantir 也擁有大量專有數據，另外 PagerDuty 透過使用 AI 識別資料中心出現的問題，Block 的生產力將獲得極大提升，該公司的數位交易平台將推出新服務。此外，AI 將在 Roblox 平台上創造新遊戲，該公司的生態系統正在爆炸式發展。

至於 AI 將為美國經濟跟勞動市場帶來何種影響，伍德則認為勞動力的成長速度會放慢，但不會下降。科技可能會在短期內取代一些人的工作，但其中許多人將承擔監督技術的責任。從長遠來看，就業機會將繼續增加。過去人類經歷重大技術變革時，由於生產力的提高，工作時間會以更快速度減少，這一次也會發生同樣的事，例如有了自動駕駛，父母可以把接送孩子的時間一部分用來去做有報酬的工作，另一部分用於休閒娛樂。

伍德還說所有技術都具有通縮效應，價格最終會下降，尤其是不同技術之間的整合將帶來爆炸性的單位成長和成本下降，這是未來幾年會讓人大感意外的事件之一，例如電動車是機器人、能源儲存和人工智慧的結合，小米日前發佈一款售價不到 3 萬美元的新車，未來五年內電動車價格將降至 2 萬到 2.5 萬美元之間。

去年，ARK Innovation 大幅自前年頹勢反彈 72%，漲幅高於那斯達克指數的 45%，方舟旗下基金前年表現不佳主要是因為通膨和升息降低了投資者對利潤少、股價高的成長股的興趣。