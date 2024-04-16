〈陸港盤後〉中港股重挫！中國首季GDP成長率報喜 投資人不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（16 日）收盤同步大跌，滬指跌 1.65%，雖然中國第 1 季經濟成長率優於預期，但一些數據顯示年底前經濟形勢會變得更加艱難。

滬指周二收盤驟跌 1.65% 報 3,007.07 點，深證成指重挫 2.29% 報 9,155.07 點，創業板指大跌 1.97% 報 1,760.2 點；兩市成交額合計人民幣 9,472 億元，「北向資金」淨賣出 27.93 億元。

香港恒生指數周二收盤大跌 2.12%，報 16,248.97 點，恒生科技指數重挫 3.04%，報 3,337.85 點。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，第 1 季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長 5.3%，優於經濟學家原估的 4.8%。

國家統計局周二公布的數據還包括以下幾項：

第 1 季全國固定資產投資成長 4.5%。

第 1 季全國房地產開發投資年降 9.5%。

3 月工業生產年增 4.5%，不如經濟學家預估的 6%。

3 月零售銷售年增 3.1%，不如經濟預期預期的 4.8%。

3 月城鎮調查失業率為 5.2%，年降 0.1 個百分點。

國家統計局副局長盛來運表示：「從恢復的程度來看，我們發現消費的恢復不如生產，而且中小微企業的恢復不如大企業，所以經濟恢復存在一個明顯的不平衡性，大家對這個數據（指 GDP 成長率）的感受，可能就有一定的不同認識。」

盛來運並用四個關鍵詞評價上季經濟運行情況：持續回升、起步平穩、穩中有進、開局良好。

盛來運並說，在現有存量房中，90 平方公尺以下房子佔大多數，隨著人們生活水準提高和城鎮化推進，改善型和剛性需求依然較大，中國仍有支撐房地產健康發展的條件。

華僑銀行（OCBC）亞洲宏觀研究部門主管 Tommy Xie 表示，中國國內需求回升還需要一段時間，房地產還沒看到曙光，關鍵問題是：中國是否能在不過度依賴房地產的情況下實現全年經濟成長目標？目前第 1 季數據提供的一個參考，跡象顯示中國政府有可能做到。

不過，法國東方匯理銀行經濟學家治曉佳（Xiaojia Zhi）說，投資人可能很難相信強勁的 GDP 成長數據，且這項數據也與 3 月好壞參半的數據兜不起來。

新加坡 Saxo Markets 外匯策略部門主管 Charu Chanana 認為，中國數據似乎很強勁，但細節卻很薄弱，這代表經濟需要更多支持，市場繼續針對人民幣疲弱的問題做好準備。