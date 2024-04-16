〈以伊衝突〉王毅與伊朗、沙國外長通話 稱伊朗能把握好局勢

據《環球網》報導，王毅周一應約與阿布杜拉希安通話，阿布杜拉希安說明了伊方對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件的立場，表示聯合國安理會沒有就此做出必要反應，伊方有權對主權受到侵犯做出自衛回應。

王毅指出，注意到伊朗表示伊方採取的行動有限度，是對館舍遇襲事件行使自衛權，中方讚賞伊方強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策。中方相信伊朗能夠把握好局勢，在維護伊方主權和尊嚴的同時，避免局勢進一步動盪。