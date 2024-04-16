〈以伊衝突〉王毅與伊朗、沙國外長通話 稱伊朗能把握好局勢
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 14:00
伊朗上周六（13 日）直接攻擊以色列本土，中國外交部周一深夜通報，外交部長王毅與伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）、沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan）通話，並表示伊朗能把握好局勢。
據《環球網》報導，王毅周一應約與阿布杜拉希安通話，阿布杜拉希安說明了伊方對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件的立場，表示聯合國安理會沒有就此做出必要反應，伊方有權對主權受到侵犯做出自衛回應。
阿布杜拉希安說，當前中東局勢十分敏感，伊方願意保持克制，無意進一步升級局勢。伊方主張加薩立即停戰。
王毅則表示，中方強烈譴責、堅決反對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件，認為這起事件嚴重違反國際法，不可接受。
王毅指出，注意到伊朗表示伊方採取的行動有限度，是對館舍遇襲事件行使自衛權，中方讚賞伊方強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策。中方相信伊朗能夠把握好局勢，在維護伊方主權和尊嚴的同時，避免局勢進一步動盪。
王毅說，當前局勢是以哈戰爭升級的外溢效應。當務之急，是儘快落實聯合國安理會第 2728 號決議，實現加薩停火，切實保護平民，防止人道災難進一步加劇。中方願同伊方保持溝通，共同推動全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。
同一天王毅向費瑟表示，中方讚賞沙方強調透過外交途徑解決問題，願同沙方共同努力，避免對抗進一步加劇。
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