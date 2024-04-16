〈以伊衝突〉伊朗稱動手前我們通知了 美國官員：沒收到！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 09:00

伊朗上周六（13 日）直接攻擊以色列本土，土耳其、約旦、伊拉克等國官員周日證實，伊朗在空襲以色列數天前就已經發出通知，但美國官員否認曾收到伊朗的通知。

據《路透》報導，伊朗外交部長 Hossein Amirabdollahian 在周日表示，伊朗提前 72 小時通知鄰國和以色列的盟友美國。

土耳其外交部說，在伊朗動手前，土方與美國、伊朗均有溝通過。土國是中間人，負責傳話。

一位土耳其外交消息人士透露，伊朗表示，這是對以色列轟炸伊朗駐敘利亞大使館附屬領事建築的回應，不會超出這個範圍。

不過，一名美國高階官員否認 Amirabdollahian 的說法，稱美方確實透過瑞士中間人與伊朗接觸，但華府沒在 72 小時前收到通知。「這絕對不是真的。」該官員說。

該官員強調，伊朗是在開始攻擊後才經由瑞士告知美方。

伊朗伊斯蘭革命衛隊上周六對以色列發動大規模飛彈和無人機襲擊，這是伊朗有史以來首次直接襲擊以色列，中東緊張局勢再度升級。

伊朗動手的導火線，是以色列在 4 月 1 日空襲伊朗在敘利亞首都大馬士革的駐地，擊殺伊朗聖城旅指揮官、指揮官副手等七人，伊朗駐敘大使館一棟附屬建築被夷為平地。