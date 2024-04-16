川普豔星封口費案開庭 美國史上首樁前總統刑事審判

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 16:00

美國前總統川普豔星封口費案周一（15 日）在紐約開庭，川普本人親自出庭，而他也成為美國史上第一位面臨刑事審判的前總統。

封口費案庭審從周一開始，持續約六到八周時間。川普周一親自出庭，一旁有律師陪同，他強調遭到政治迫害。

川普表示：「這是一場騙局，這是一場政治迫害，它會繼續下去，永遠繼續下去，我們不會得到公平審判，這是一件令人非常非常沮喪的事情。」

川普當天某些時刻似乎在現場睡著了：他雙臂交叉，向後靠在椅子上，眼睛似乎每次都會閉上幾分鐘。

川普面臨四大刑事案件，而封口費案是川普被指控偽造商業紀錄，向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付 13 萬美元封口費，以防他的風流韻事被揭穿。

《USA TODAY》指出，如果川普面臨的所有指控都被判有罪，理論上他最長要坐牢 20 年，但多數法學專家認為，對川普的判決可能介於假釋和四年刑期之間。

紐約律師埃普納預料，由於川普涉及的指控不包含暴力和毒品，「對於沒有犯罪紀錄的被告，會判他緩刑」。另一名刑法教授也說：「他不太可能被送進監獄。」

無論量刑結果如何，《BBC》指出，人們都有可能看到共和黨總統候選人是一名「重罪犯」。「川普曾絞盡腦汁避免刑事審判，但這一天終究來了。」