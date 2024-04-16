歐盟調查一波波 傳中國醫療器材採購成最新調查目標
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 11:30
德國總理蕭茲訪中之際，歐盟最新傳出將對中國醫療器材採購展開調查的消息，以解決歐洲企業對中國政策不公平偏袒自家供應商的擔憂，中國參與歐洲招標的機會恐將因此受限。
《彭博資訊》周一 (15 日) 援引匿名消息人士報導，歐盟調查是出自中國對關鍵部門使用大規模公共支援的懷疑，以及尋求加強歐盟出口管制跟投資篩選的更廣泛歐洲經濟安全戰略。
調查將從企業和成員國收集資訊，調查最初目的是與中國進行對話，以確保雙方市場公平和開放，調查最快可能在 4 月中宣布，這將是歐盟首次調用國際採購工具 (IPI)，該 2022 年的法規旨在促進公共採購市場准入的互惠。
中國推動國內醫院使用更多本土醫療器械，可追溯到 2015 年國務院一項決定，而安徽等省份過去兩、三年更採取進一步措施，幫助中國企業提高向醫院供貨的機會。
近年來，中國各地對許多類別設備都提出嚴格的國內產品要求，對於以地方和國家為導向的醫療技術採購的關注度有所增加。
歐盟４月初發佈報告時引用的數據顯示，這項轉變令中國 2019 年這些商品的 13 億歐元（14 億美元）的貿易逆差，光是在一年後就變成 52 億歐元（55 億美元 ）順差。
知情人士表示，由於過去一年中歐雙方相關會談幾乎未產生效果，歐盟在中國市場扭曲進一步加劇、對外國企業歧視更極端的情況下不得不做出反應。
長期以來，歐盟對於進入中國採購市場一直感到不滿，歐盟執委會主席馮德萊恩和貿易執行委員 Valdis Dombrovskis 去年訪中時也提出這個問題，德國總理蕭茲上周末抵達中國後，也積極溝通促進雙方自由貿易和平等的商業機會。
研究機構 Merics 指出，2022 年中國醫療技術市場產值為 1350 億歐元（1450 億美元），在該領域經營的歐洲主要製造商包括西門子和飛利浦。
調查需在 9 個月內完成，如果調查結果證明歐盟對醫療器材行業的擔憂，可採取行動限制中國參與公開招標。按照 IPI 的條款，舉措可能包括分數調整，或是完全排除非歐盟投標人，投標人將合約外包給受 IPI 措施約束的非歐盟實體比例也將受限，否則將面臨罰款。
歐盟認為，一些中國代理商一直在推動市場扭曲措施和做法，以達到自家產品跟 2025 年國產核心醫療器材零件實現 85% 國內市佔目標，歐盟還聲稱中國限制進口，有時對外國企業施加嚴格要求，包括投資義務或向實體轉移技術。
事實上，中國國內機構對歐盟另一套反補貼調查表示強烈不滿，認為歐盟調查破壞了公平競爭環境。
知情人士還表示，若歐盟與中國的對話促成了確實的糾正性行動，調查可隨時終止。
除醫療器材外，歐盟也正在調查中國補貼電動車及中國是否為歐洲大陸的風電場提供非法支持，並對中國太陽能和鐵路補貼做法進行調查，一連串調查反映歐盟對中國態度日益強硬，威脅要採取限制性貿易措施，恐導致加徵關稅，切斷中國與歐洲市場的聯繫，並可能引發貿易戰。
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