歐盟調查一波波 傳中國醫療器材採購成最新調查目標

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 11:30

德國總理蕭茲訪中之際，歐盟最新傳出將對中國醫療器材採購展開調查的消息，以解決歐洲企業對中國政策不公平偏袒自家供應商的擔憂，中國參與歐洲招標的機會恐將因此受限。

《彭博資訊》周一 (15 日) 援引匿名消息人士報導，歐盟調查是出自中國對關鍵部門使用大規模公共支援的懷疑，以及尋求加強歐盟出口管制跟投資篩選的更廣泛歐洲經濟安全戰略。

調查將從企業和成員國收集資訊，調查最初目的是與中國進行對話，以確保雙方市場公平和開放，調查最快可能在 4 月中宣布，這將是歐盟首次調用國際採購工具 (IPI)，該 2022 年的法規旨在促進公共採購市場准入的互惠。

中國推動國內醫院使用更多本土醫療器械，可追溯到 2015 年國務院一項決定，而安徽等省份過去兩、三年更採取進一步措施，幫助中國企業提高向醫院供貨的機會。

近年來，中國各地對許多類別設備都提出嚴格的國內產品要求，對於以地方和國家為導向的醫療技術採購的關注度有所增加。

歐盟４月初發佈報告時引用的數據顯示，這項轉變令中國 2019 年這些商品的 13 億歐元（14 億美元）的貿易逆差，光是在一年後就變成 52 億歐元（55 億美元 ）順差。

知情人士表示，由於過去一年中歐雙方相關會談幾乎未產生效果，歐盟在中國市場扭曲進一步加劇、對外國企業歧視更極端的情況下不得不做出反應。

長期以來，歐盟對於進入中國採購市場一直感到不滿，歐盟執委會主席馮德萊恩和貿易執行委員 Valdis Dombrovskis 去年訪中時也提出這個問題，德國總理蕭茲上周末抵達中國後，也積極溝通促進雙方自由貿易和平等的商業機會。

研究機構 Merics 指出，2022 年中國醫療技術市場產值為 1350 億歐元（1450 億美元），在該領域經營的歐洲主要製造商包括西門子和飛利浦。

調查需在 9 個月內完成，如果調查結果證明歐盟對醫療器材行業的擔憂，可採取行動限制中國參與公開招標。按照 IPI 的條款，舉措可能包括分數調整，或是完全排除非歐盟投標人，投標人將合約外包給受 IPI 措施約束的非歐盟實體比例也將受限，否則將面臨罰款。

歐盟認為，一些中國代理商一直在推動市場扭曲措施和做法，以達到自家產品跟 2025 年國產核心醫療器材零件實現 85% 國內市佔目標，歐盟還聲稱中國限制進口，有時對外國企業施加嚴格要求，包括投資義務或向實體轉移技術。

事實上，中國國內機構對歐盟另一套反補貼調查表示強烈不滿，認為歐盟調查破壞了公平競爭環境。

知情人士還表示，若歐盟與中國的對話促成了確實的糾正性行動，調查可隨時終止。