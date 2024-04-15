IDC：蘋果首季iPhone全球出貨量跌近一成 讓出榜首

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 15:10

根據市場追蹤機構 IDC，蘋果 iPhone 出貨量今年第一季減少近 10%，在智慧型手機產業整體反彈之際，iPhone 銷售卻在下降。

IDC 報告初步數據顯示，2024 年第一季全球智慧型手機出貨量年增 7.8% 至 2.894 億部。儘管該行業尚未完全擺脫困境，但這標誌著出貨量連續第三季成長，表明復甦正在順利進行。

(來源: IDC)

比較各公司的表現，三星以 20.8% 的市場份額，取代蘋果成為第一大手機製造商。蘋果智慧型手機出貨量，在 2024 年第一季下降了約 10%，至 5010 萬部。

蘋果在去年第四季表現強勁，超越三星成為全球第一大手機製造商，隨後銷量急劇下滑。 隨著華為等中國品牌獲得市場份額，它以 17.3% 的市場份額重回第二位。

中國最大的智慧型手機製造商之一小米在第一季以 14.1% 的市占率佔據第三位，較去年同期增長 33%。而以新興市場銷售廉價手機為主的傳音控股，今年第一季出貨 2520 部，較去年同期暴增近 85%，以總市占 9.9% 站上第四位。

南韓三星於今年年初推出了最新旗艦智慧型手機系列－Galaxy S24 系列，期內手機出貨量超過 6,000 萬部。

IDC 研究總監 Nabila Popal 表示，智慧型手機市場經歷了過去兩年的動盪，變得更加強大也發生了變化，「雖然排在前兩名的公司第一季出貨量都出現負增長，但三星的總體地位似乎要強於過去幾個季度。」