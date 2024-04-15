在日市占達三到四成！為何中國製家電用品在日本走向C位？

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 17:25

每年四月是日本開學季，同時也是企業新人剛入社的時期，相關消費需求也應運而生，日本市場上月起便到處可見打著「助力新生活」口號的產品，而中國電器正成為這波「新生活」消費的重要參與者。

《環時財經》報導，走進日本知名家電零售企業 Bic Camera 的賣場，多款家用電器的套裝商品牢牢佔據賣場 C 位，可選規格很多，價格也從 5、6 萬日圓到近 20 萬日圓不等。

賣場銷售員表示，很多顧客都是在充分考慮功能、設計、價格後選擇中國產品。以海爾為單身人士設計的 5.5 公斤洗衣機為例，比日本同級產品便宜約 1 萬日圓 (約人民幣 500 元)，並具備競爭對手沒有的減噪節能功能。

在日本工作生活的程一鳴對中國家電近年在日本漸受歡迎頗有感觸，並指在日本一些電器商場中，中國產品佔比已達三、四成左右。相較於日本產品，中國家電相對便宜，尤其受到留學生青睞。

程一鳴表示，在日本的中國家電主要以冰箱和洗衣機為主，電視、空調相對較少，因後者是日本家電曾長期維持優勢的領域，但他周圍的一些日本同事最近也在向我詢問中國電視，一般日本消費者都很務實，現在中國電視價格便宜，品質也不錯，所以他們也開始選用中國製造的電視。

《日經新聞》報導指出，去年中國的海信和 TCL 在日本國內平面電視市場市佔率合計為 21.4%，較 4 年前成長近一倍，中國產品正憑實惠價格和強大的網路功能，銷量跟影響力不斷增強。

根據日本研調公司 BCN 統計，日本去年國內平面電視市佔率中，海信超過索尼，首次躍居第三名。

此外，中國電器在日本人氣攀升也來自於電熱水壺、吐司機、小型烤箱等小家電的貢獻。

旅居日本的江女士表示，在小家電上一是考慮價格，不需要太「高端」產品，其次是會選擇和家裡裝修風格搭配的產品，中國和日本品牌的電器都在外觀上下了功夫。

主打廉價曾是中國電器進入日本市場初期的銷售策略，現在中國品牌正大大方方地將高端產品置於醒目位置，TCL 是不少日本家電廠商電視銷售區主角，TCL98 吋 Mini LED 液晶電視是當下日本市場的最大尺寸電視。

海爾也在日本堅持「走向高端」的策略佈局，2012 年開始在日本市場形成的雙品牌營運模式，也是基於此策略，該公司在日本建立冰箱和洗衣機的研發中心，開發產品完全基於日本市場的習慣和需求設計，且在重視產品本土化的同時，也著力於管理階層的本土化。此外，和日本家電零售店聯手推出新品也是中國家電企業不斷提升存在感的方式之一。

《日經新聞》旗下 Nikkei Compass 上月曾報導指出，新冠疫情之後，擁有節能、大容量、省時的家用電器銷量很好，充分利用感測器等裝置的節能設備成為家電的普遍現象，而減少家務時間的「省時功能」也日益受到重視。

日本家電品牌則在面對新的市場需求上顯得心有餘力不足，日本本土家電廠商近年雖不斷推出新品，但被批評創新迭代頻率偏低，在日本某商社工作的張赫表示，目前很多預算有限的日本家庭，相對願意購買中國產家電，今後中國家電在日本的發展方向在於創新、節能，及綠色永續發展屬性。