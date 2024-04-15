德國總理訪中 賓士、BMW等德企代表隨行

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 12:00

德國總理蕭茲周日（14 日）清晨飛抵中國重慶，這是他就任總理以來第二次訪中，也是今年首位訪問中國的西方大國領袖。

陪同蕭茲出訪的人員，除了環境、農業、交通等內閣部長，還有德國企業界代表，包括電機大廠西門子、製藥集團默克及拜耳、車廠賓士及 BMW。

中國外交部表示，應國務院總理李強邀請，蕭茲於 4 月 14 日至 16 日訪中。這是蕭茲自 2021 年 12 月上任以來第二次訪華，將訪華三天，此前他從未對一個國家進行這麼長時間的訪問。

中國外交部發言人毛寧上周五介紹了蕭茲訪中的安排。「蕭茲訪華期間，習近平主席將同他會見，李強總理將同他會談，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。」毛寧說。

據《第一財經》報導，同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍說，從訪華陣容來看，此次規模非同尋常，一位總理加上三位部長，這樣的情況往往多出現在雙方政府磋商的情況下，所以這次德國政府來訪的規格非常高。

伍慧萍認為，儘管德國政府的全球戰略有所調整，包括要降低對華依賴性、降低風險等，但蕭茲此行要向中國傳遞一個信號，即德國始終希望中國了解德國所謂的「去風險」不等於脫鉤，希望在經貿領域深化合作，在全球治理領域能與中國一起解決相關問題。

「對於德國來說，未來外部環境面臨很多重大變數，比如烏克蘭戰爭下一步走向、美國大選等。因此，穩定中德關係尤為重要。」伍慧萍說道。

中國人民大學重陽金融研究院合作研究部主任劉英表示，蕭茲率團訪華，無疑是要進一步加強同中國的經貿合作。一方面，這些扎根中國的德國企業有意繼續擴大在華存在，另一方面，德國政府也希望能夠吸引更多中國企業的投資。

今年是中德建立全方位戰略夥伴關係 10 周年。劉英認為，近年來中德合作日益密切，不斷擴大合作領域。儘管去年中德貿易額回落，但德國對華直接投資創下歷史新高，且佔德國對外投資總額的比率也寫下 2014 年以來最高水準。如今中德合作已經涵蓋外交、經貿、工業、財金、司法、交通、教育、科技、衛生、環保、發展等 22 個部門。