美日菲組抗中聯盟 中國向日本、菲律賓提出嚴正交涉
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 16:00
美國、日本及菲律賓首度舉行三方領袖峰會，建立抗中聯盟，對此中方批美日菲抹黑攻擊，堅決反對陣營對抗， 絕不接受無端指責，並向日本和菲律賓提出嚴正交涉。
據《環球時報》報導，中國外交部發言人毛寧上周五（12 日）表示，堅決反對有關國家操弄集團政治，堅決反對任何挑起和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的做法，堅決反對在亞洲搞封閉排他的「小圈子」。
毛寧強調，日本、菲律賓當然可以同其他國家發展正常關係，但不要把陣營對抗引進亞洲，更不得以損害他國利益為代價，搞三邊合作。
毛寧說，當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持。有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應該恪守「一個中國」原則，支持中國國家統一。
她表示，絕不接受有關國家在東海、南海問題上針對中國的無端指責和惡意抹黑，絕不接受南海仲裁案非法裁決及任何基於該裁決的單方面行動。
毛寧說，當前東海、南海局勢穩定，但部分國家拉域外國家撐腰壯膽，有恃無恐，不斷在海上採取侵權挑釁舉動。
中國外交部亞洲司司長劉勁松上周五約見日本駐華使館首席公使橫地晃，就日方近日在華府舉行的美日領導人會談、美日菲峰會期間的涉華消極動向提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。同日，劉勁松會見菲律賓駐華大使吉米，就菲方在美日菲峰會期間涉華消極言行提出嚴正交涉。
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