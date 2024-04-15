美日菲組抗中聯盟 中國向日本、菲律賓提出嚴正交涉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 16:00

美國、日本及菲律賓首度舉行三方領袖峰會，建立抗中聯盟，對此中方批美日菲抹黑攻擊，堅決反對陣營對抗， 絕不接受無端指責，並向日本和菲律賓提出嚴正交涉。

據《環球時報》報導，中國外交部發言人毛寧上周五（12 日）表示，堅決反對有關國家操弄集團政治，堅決反對任何挑起和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的做法，堅決反對在亞洲搞封閉排他的「小圈子」。

毛寧強調，日本、菲律賓當然可以同其他國家發展正常關係，但不要把陣營對抗引進亞洲，更不得以損害他國利益為代價，搞三邊合作。

毛寧說，當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持。有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應該恪守「一個中國」原則，支持中國國家統一。

她表示，絕不接受有關國家在東海、南海問題上針對中國的無端指責和惡意抹黑，絕不接受南海仲裁案非法裁決及任何基於該裁決的單方面行動。

毛寧說，當前東海、南海局勢穩定，但部分國家拉域外國家撐腰壯膽，有恃無恐，不斷在海上採取侵權挑釁舉動。