〈貴金屬盤後〉美PPI通膨低於預期 美元、公債殖利率下降 提振金價
鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 07:11
周四 (11 日) 黃金價格走强，係因美國生產者物價指數 (PPI) 較預期疲弱，提振聯準會 (Fed) 今年降息希望，同時地緣政治局面仍令人擔心，更增添的黃金投資吸引力。
黃金價格周二在經歷連續 8 日上漲後，創下歷史新高，周三因通膨數據 (CPI) 高於預期而回落。周四在生產者物價指數公布後，美元和公債殖利率下降，提振了黃金價格。
美國勞工部統計局公布，3 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.2%，低於《路透社》調查的經濟學家預期 (月增 0.3%)。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示，PPI 數據比預期還冷一些，這重燃年底前降息的希望，因此黃金價格上漲。
「央行買盤和地緣政治不確定性仍是支撐黃金市場的支柱。」Meger 補充道。
通膨數據公布後，交易員押注，聯準會最快可能在 7 月底的會議上開始降息。
瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 認為，要看到下輪價格漲勢，仍需看到黃金 ETF 需求回升，而這需要 Fed 表明降息。
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