〈貴金屬盤後〉美PPI通膨低於預期 美元、公債殖利率下降 提振金價

鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 07:11

周四 (11 日) 黃金價格走强，係因美國生產者物價指數 (PPI) 較預期疲弱，提振聯準會 (Fed) 今年降息希望，同時地緣政治局面仍令人擔心，更增添的黃金投資吸引力。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.8% ，收每盎司 2390. 美元。

黃金現貨價格上漲 1.7% 至每盎司 2372 美元。

黃金價格周二在經歷連續 8 日上漲後，創下歷史新高，周三因通膨數據 (CPI) 高於預期而回落。周四在生產者物價指數公布後，美元和公債殖利率下降，提振了黃金價格。

美國勞工部統計局公布，3 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.2%，低於《路透社》調查的經濟學家預期 (月增 0.3%)。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示，PPI 數據比預期還冷一些，這重燃年底前降息的希望，因此黃金價格上漲。

通膨數據公布後，交易員押注，聯準會最快可能在 7 月底的會議上開始降息。

儘管黃金被視為通膨對沖工具，但在升息環境下，黃金的吸引力往往下降。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 認為，要看到下輪價格漲勢，仍需看到黃金 ETF 需求回升，而這需要 Fed 表明降息。

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