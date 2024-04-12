主計總處：國人今年平均年終1.69個月 創9年高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-12 18:52
主計總處今 (12) 日公布今年年終獎金發放平均為 1.69 個月，創 9 年來新高，略高於去年 0.01 個月，而前 2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 46017 元，年增 2.39%，總薪資 81982 元，更增 3.74%，惟剔除物價因素後，實質經常性薪資 43039 元，年減 0.03%，實質總薪資 76676 元，僅年增 1.29%。
主計總處估算，年終獎金平均發放 1.69 個月，略高於去年 0.01 個月，以金融保險業平均 3.64 個月最多。
就 2 月來看，全體受僱員工平均經常性薪資為 45917 元，月減 0.44%，年增 2.52%，獎金及加班費等非經常性薪資 35659 元，合計總薪資平均為 81576 元，年增 54.84%。
以各行業受僱員工薪資平均結果，2 月金融及保險業、出版影音及資通訊業經常性薪資為 69798 元、66839 元相對較高；製造業 43592 元，其中電子零組件製造業 54590 元；住宿及餐飲業 34574 元、其他服務業 (含美容美髮按摩等)35632 元則相對較低。
若觀察包含經常性薪資及年終獎金等總薪資，證券期貨及金融輔助業、航空運輸業因營運狀況較佳，前 2 月總薪資年增達 38.02%、20.12%。
主計總處也統計，前 2 月受僱員工人數平均為 843.5 萬人，年增 2.4 萬人或 0.29%；就行業別觀察，住宿及餐飲業年增 1.5 萬人較多，醫療保健及社會工作服務業、批發及零售業分別增加 1.1 萬人、9000 人，製造業則減少 3.9 萬人。
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