主計總處：國人今年平均年終1.69個月 創9年高

以各行業受僱員工薪資平均結果，2 月金融及保險業、出版影音及資通訊業經常性薪資為 69798 元、66839 元相對較高；製造業 43592 元，其中電子零組件製造業 54590 元；住宿及餐飲業 34574 元、其他服務業 (含美容美髮按摩等)35632 元則相對較低。

若觀察包含經常性薪資及年終獎金等總薪資，證券期貨及金融輔助業、航空運輸業因營運狀況較佳，前 2 月總薪資年增達 38.02%、20.12%。

主計總處也統計，前 2 月受僱員工人數平均為 843.5 萬人，年增 2.4 萬人或 0.29%；就行業別觀察，住宿及餐飲業年增 1.5 萬人較多，醫療保健及社會工作服務業、批發及零售業分別增加 1.1 萬人、9000 人，製造業則減少 3.9 萬人。