鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至5.19元，預估目標價為162.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 12:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.19元，其中最高估值8.65元，最低估值1.77元，預估目標價為162.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.65(8.65)
|10.63
|11.17
|最低值
|1.77(1.77)
|2.77
|9.07
|平均值
|4.97(4.89)
|7.56
|10.12
|中位數
|5.19(5.06)
|7.69
|10.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23,395,780
|25,926,000
|24,423,010
|最低值
|17,647,000
|19,396,000
|23,114,730
|平均值
|20,404,140
|23,042,490
|23,768,870
|中位數
|20,474,500
|22,985,000
|23,768,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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