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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至5.19元，預估目標價為162.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 12:10

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.19元，其中最高估值8.65元，最低估值1.77元，預估目標價為162.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 8.65(8.65) 10.63 11.17
最低值 1.77(1.77) 2.77 9.07
平均值 4.97(4.89) 7.56 10.12
中位數 5.19(5.06) 7.69 10.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 23,395,780 25,926,000 24,423,010
最低值 17,647,000 19,396,000 23,114,730
平均值 20,404,140 23,042,490 23,768,870
中位數 20,474,500 22,985,000 23,768,870

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -0.19 4.25 12.9 15.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		 15,836,498 18,334,336 26,182,376 25,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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