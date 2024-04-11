盤後速報 - 台燿(6274)下週(4月18日)除息4.01元，預估參考價180.99元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
台燿(6274-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.01元。
以今日(4月11日)收盤價185.00元計算，預估參考價為180.99元，息值合計為4.01元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。近5日股價下跌0.27%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|185.00
|4.0075
|2.17%
|0.0
|2023/04/13
|71.1
|4.0
|5.63%
|0.0
|2022/04/14
|74.8
|5.0048
|6.69%
|0.0
|2021/04/22
|124.0
|4.8014
|3.87%
|0.0
|2020/04/17
|132.0
|4.6037
|3.49%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇