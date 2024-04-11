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鉅亨速報

盤後速報 - 台燿(6274)下週(4月18日)除息4.01元，預估參考價180.99元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

台燿(6274-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.01元。

以今日(4月11日)收盤價185.00元計算，預估參考價為180.99元，息值合計為4.01元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。近5日股價下跌0.27%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 185.00 4.0075 2.17% 0.0
2023/04/13 71.1 4.0 5.63% 0.0
2022/04/14 74.8 5.0048 6.69% 0.0
2021/04/22 124.0 4.8014 3.87% 0.0
2020/04/17 132.0 4.6037 3.49% 0.0

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