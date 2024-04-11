盤後速報 - 昇佳電子(6732)下週(4月18日)除息12.5元，預估參考價367.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
昇佳電子(6732-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.5元。
以今日(4月11日)收盤價380.00元計算，預估參考價為367.5元，息值合計為12.5元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇佳電子(6732-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售。近5日股價下跌8.1%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|380.00
|12.5
|3.29%
|0.0
|2023/04/13
|391.5
|15.0
|3.83%
|0.0
|2022/04/21
|407.0
|30.0
|7.37%
|0.0
|2021/07/08
|693.0
|22.5
|3.25%
|0.0
|2020/07/15
|879.0
|20.0982
|2.29%
|1.8271
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