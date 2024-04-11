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鉅亨速報

盤後速報 - 昇佳電子(6732)下週(4月18日)除息12.5元，預估參考價367.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

昇佳電子(6732-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.5元。

以今日(4月11日)收盤價380.00元計算，預估參考價為367.5元，息值合計為12.5元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇佳電子(6732-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售。近5日股價下跌8.1%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 380.00 12.5 3.29% 0.0
2023/04/13 391.5 15.0 3.83% 0.0
2022/04/21 407.0 30.0 7.37% 0.0
2021/07/08 693.0 22.5 3.25% 0.0
2020/07/15 879.0 20.0982 2.29% 1.8271

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