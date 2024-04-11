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鉅亨速報

盤後速報 - 上福(6128)下週(4月18日)除息2.5元，預估參考價39.45元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

上福(6128-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(4月11日)收盤價41.95元計算，預估參考價為39.45元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

上福(6128-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為感光鼓齒輪,碳粉匣等資訊週邊事務機器相關零組件耗材。近5日股價上漲0.96%，集中市場加權指數上漲2.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 41.95 2.5 5.96% 0.0
2023/07/06 35.6 2.2 6.18% 0.0
2022/07/05 29.0 2.0 6.9% 0.0
2021/07/26 25.8 1.0 3.88% 0.0
2020/07/16 30.2 2.4 7.95% 0.0

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