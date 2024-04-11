盤後速報 - 上福(6128)下週(4月18日)除息2.5元，預估參考價39.45元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
上福(6128-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月11日)收盤價41.95元計算，預估參考價為39.45元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
上福(6128-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為感光鼓齒輪,碳粉匣等資訊週邊事務機器相關零組件耗材。近5日股價上漲0.96%，集中市場加權指數上漲2.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|41.95
|2.5
|5.96%
|0.0
|2023/07/06
|35.6
|2.2
|6.18%
|0.0
|2022/07/05
|29.0
|2.0
|6.9%
|0.0
|2021/07/26
|25.8
|1.0
|3.88%
|0.0
|2020/07/16
|30.2
|2.4
|7.95%
|0.0
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