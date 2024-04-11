劍指中國！美日軍事同盟升級 邁向戰略合作新時代

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-11 16:56

美國總統拜登周三（10 日）在白宮會見日本首相岸田文雄，兩人達成軍事同盟升級的共識，宣布軍事無縫整合的計畫，以因應中國帶來的挑戰。

據《彭博》報導，從飛彈到登陸月球，美日兩國領袖周三宣布了一系列計畫，目的是加強軍事與情報合作。美日將調整各自的指揮和控制系統，成立一個工業委員會來研究共同製造武器，與澳洲建立聯合飛彈防禦系統，並與英國展開聯合演習。

拜登周三表示：「美日推進（美軍與日本自衛隊）指揮與控制的現代化，增強協同能力，以實現無縫、有效的合作。」他說，在面臨緊迫區域安全挑戰時，這將有助美日同盟指揮與控制的有效性，並強化威懾力。

拜登在記者會上說，同盟關係是美國最重要的資產，而美日增強軍事協同能力的計畫，是美日同盟成立以來最重大的升級。美日聯合聲明也指出，這是美日戰略合作的新時代。

美日聯合聲明對中國提出了措辭強硬的批評，指出中國在南海的行動「危險且不斷升級」，並反對「試圖破壞日本對釣魚台長期和平管理」的行動。

岸田表示，美日將持續密切協調，以因應中國帶來的挑戰。他強調：「今天的烏克蘭，可能是明天的東亞」。此外，岸田呼籲北京扛起世界大國的責任，他一向希望日中建立穩定且具建設性的關係。

中國外交部發言人毛寧對此在周四指出，美日不顧中方嚴重關切，在台灣等問題上抹黑中方，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。