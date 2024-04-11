〈焦點股〉旅行業3月營運衝 業績逐漸增 4檔亮漲停燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 10:32

上市櫃 6 大旅行社業者 3 月營收強強滾，年增幅近 50% 起跳，甚至有 3 家業者年增超過 100%，激勵今 (11) 日買盤積極進場，雄獅 (2731TW) 漲近半根停板，創去年 12 月上旬以來新高，易飛網 (2734-TW) 漲 8% 上下，鳳凰 (5706-TW)、山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW) 和燦星旅 (2719-TW) 更是亮漲停燈號。

第一季為旅遊業的傳統相對淡季，但旅行社淡季不淡，燦星旅 3 月合併營收年增達 351%，五福增 174%，山富增 180%，雄獅增 81%。

雄獅指出，已有不少旅客開始安排暑假檔期，今年熱門旅遊目的地前三名分別為東北亞、東南亞和北美。

其中，東南亞今年買氣暢旺，以馬新雙樂園、越南富國島等商品最受青睞，因此，雄獅 5 月起將推出泰國獅子航空的台北 - 普吉島包機直飛。