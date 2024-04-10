台積電股價再創新高！掌握這些關鍵訊號，操盤勝率大增！

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 19:30

台積電再創新高之前，股價一度橫向整理一個月之久，盤整震盪時期，散戶的持股是最難熬的，一點風吹草動可能就賣飛而錯過再次大漲波段的機會。台積電千金之路是否有關鍵跡象可尋?

股尊勝術老蔡表示，從 403 強震後可能出現的預期及 04/18 日台積電召開法說會，預計法說如果樂觀釋出的關鍵訊息在於「可能漲價的計畫」及「資本支出上調的幅度」，而股價永遠反應未來，而且反應真相，清明節過後台積電股價再創歷史新高，說明預期未來展望持續維持高成長，今年影響訂價的關鍵因素簡要整理如下：

1. 震後恢復，產能稍延。

2. 電價上漲。

3.AI 晶片需求強勁。

4. 毛利率維持，確保獲利。

5.2025 年 2 奈米導入晶背供電新技術，費用、研發、分析的成本上揚。

6.ASML 新 HIGH-NA EUV 設備的成本也將大增。

7. 蘋果六月開發者大會釋出 AI 晶片搶產能的預期。

以上將大幅影響台積電在成本壓力大增的情況，為了供需可能作出訂價調整的計劃，再配合先進製程產能供不應求，5/3 奈米以下的獲利貢獻再大幅提升，這將是推動台積電股價續強的關鍵因素。

股尊勝術老蔡指出，技術面也容易得出結論，台積電股價在 03/08 日 796 元開始橫向整理至 04/09 日作突破，一個月之久的橫向震盪，依支撐與壓力的箱體概念特性，區間橫向整理期間，量能未出失控，維持量縮結構且未見大量長黑破壞訊號，說明大戶主力法人籌碼未鬆動，同時價格無破低，浮額反而清洗乾淨，高姿態整理結構，按技術分析結論隨時再重回中長多結構，長線保護短線的影響下，量縮找買點就能掌握創高延續的空間，再利用動態停利調整將防守上移至中繼缺口，則可確保戰果及安全。

另外先前公開實戰操作 03/21 佈局的人形機器人概念股上銀 (2049-TW)，其中諧波減速器是關鍵 機電心臟，佈局後三天出現二根漲停，股價於 03/28 日創波段新高則確認主力調節力度增強，先獲利賣出，學好技術能提高勝率，作好價差能讓資金更有效率，汰弱換強。

技術應用如 03/21 實戰再預告的 EVTOL 低空經濟及國防軍工的好股 (8033-TW) 雷虎，03/22 出手買進，突破缺口出現後漲停，從起漲點佈局近 5 成空間，持股上移停利點 70 元防守，防守停利價未破則多單續多看待，破防則停利出場。

股尊勝術老蔡強調，真正的贏家高手，在產業趨勢中找到好股，但上漲過程中可能會被洗掉，但洗掉之後還能夠在適當的時機再買回來。當然，如果從頭抱到尾，由始至終當然最好；其次是被洗掉以後能夠勇敢地重新進場，才能讓操盤更進階，因為這動作已經克服了多數人作不到的事，不是嗎?

世上每天都有成千上萬的人在從事投資股票，但其中只有少數人願意為自己的投資投入時間作研究，絕大多數的人都是見招拆招、碰運氣、憑感覺、賭博式的投機或是跟風效應，最後都為此付出高昂的代價，好一點的短套，壞一點的就長線套牢。即便是知識分子或專業人士，也不少人都將投資視為賭博，沒給自己太多的學習機會，更何況是一般市井小民及散戶們，更多是不願花時間在學習上。人性告訴我們，最好的事就是不花力氣都能得到，因此，人性造成我們經常賠錢! 最終贏家告訴我們，投資自己是花費最少的成本，也是最有效的投資，若想賺錢，就靜下心來好好的學習！

採訪來源: 大華國際投顧 蔡宗園分析師

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文章來源：股尊勝術 蔡宗園總講師

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