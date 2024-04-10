設備廠牧德營收回升中 Q1營收2.65億元季增12.68%不致虧損
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 08:42
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (2024) 年以來，單月營收呈現逐月回升走勢，牧德今 (10) 日公布 2024 年 3 月營 9341 萬元，月增 1.9%，年減 49.49%，爲牧德科技連續 6 個月營收低於 1 億元水準，累計 2024 年首季營收 2.65 億元，年減 50.01%，
牧德在 2024 年第一季營收 2.65 億元，季增 12.68%，牧德指出，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。預期營收在 2023 第四季落底後逐步回升。
同時，牧德主管認為，首季營收較上季回升，應不致出現虧損。同時，牧德持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，瞄準高端國際級競爭對手，會提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。
牧德 2023 年第四季營收 2.36 億元，稅後小虧 2237 萬元，較上季及 2022 年同期都由盈轉虧，每股虧損 0.8 元。牧德 2023 年全年營收 17.61 億元，毛利率 59.34%，年增 1.58 個百分點，稅後純益 4.26 億元，年減 28.69%，每股純益 8.21 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇