嚴重資不抵債！中國又有一家投資管理機構爆雷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-10 09:00

中國又有一家機構爆雷，上海和合首創投資管理公司周二（9 日）表示，自公司及相關企業商品出現到期無法兌付的情況以來，雖採取一系列補助措施，但成效不如預期。

據《中國基金報》報導，目前和合首創及相關企業已嚴重資不抵債，面臨重大持續經營風險，已無力兌付，即日起暫停兌付工作。

和合首創說，全體在崗人員對所有投資者致以最誠摯的歉意，後續將繼續與投資者保持溝通，並開展資產處置等工作。

和合首創去年就出現兌付問題，彼時公司及關聯方在管的部分商品出現到期未能足額兌付的情況，和合首創將原因歸咎於「疫情後續影響及市場形勢嚴峻，加之經濟恢復不如預期」。

去年 10 月 31 日，和合首創發布公告，表示將全面清產核資，初步確定資產可覆蓋兌付商品；公司擬轉讓或抵質押主要資產，儘快爭取回籠資金，以兌付商品。

今年 1 月 3 日，和合首創完成首批兌付計畫，共計兌付人民幣 5.1 億元，涉及客戶數 6,193 人。

2 月 28 日，和合首創稱已完成第二批次 3% 兌付工作。

3 月 6 日，和合首創向投資人喊話，要投資人不要恐慌。

3 月 11 日，和合首創說為完成 100% 資金兌付目標而努力。

3 月 21 日，和合首創稱計劃於 3 月 25 日展開第二批次 7% 兌付工作。

4 月 9 日，和合首創坦言，已嚴重資不抵債，無力兌付。

《第一財經》指出，按照其公告中的表述，和合首創目前兌付比重約 13%。

企查查顯示，和合首創成立於 2016 年 1 月，註冊資本人民幣 10 億元。法人代表、實控人、董事長均是林強。

林強畢業於上海交通大學國際經濟與貿易專業，獲上海交通大學 EMBA 碩士學位、北京大學 DBA 博士學位。林強擁有十多年金融行業從業經驗，曾任職於國泰人壽、國金證券、國金基金等大型金融機構。2021 年，林強被評選為「陸家嘴金融城十大傑出青年」。

和合首創也是林強 100% 控股公司，其中 4% 由林強親自持有，其餘 96% 則由林強旗下另一家全資控股企業——上海聚瓏投資管理公司持有。

和合首創、和合資產管理（上海）公司、和合期貨三家公司被外界稱為「和合系」，和合資管是和合期貨的全資子公司。

去年 8 月，一份署名為和合資產管理公司的文件，在資管圈瘋傳。其內容顯示：「因林強無法取得聯系，為保證公司正常運轉，經商討決定，成立臨時領導小組...... 主持相應工作。」多位接近「和合系」公司人士證實這份文件的真實性。

據《第一財經》周二報導，和合首創官方客服人員證實了林強失聯的消息：「從去年 8 月底失聯至今，沒有再聯繫上，我們這邊沒有接到過他的下落。」