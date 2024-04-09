路透：美國下周宣布三星獲66億美元晶片補貼 助德州廠擴產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 11:02

兩名消息人士透露，拜登政府計劃下周宣布將向三星電子提供最多 66 億美元的補貼，助三星在德州泰勒市擴大晶片生產。

據《路透》報導，知情人士表示，美國商務部長雷蒙多將宣布這筆補貼，用於三星在德州泰勒市興建四座設施，包括三星在 2021 年宣布投入 170 億美元的晶圓廠、另一座工廠、一座先進封裝廠、一座研發中心。

消息人士表示，作為這項協議的一環，三星將把在美國的投資金額增加一倍以上，提高到超過 440 億美元。

台積電 (2330-TW) 周一宣布，最高可拿到美方 66 億美元補助金，同意在美國的投資額從 250 億美元擴大至 650 億美元，並公布要在美國設立第三座廠。英特爾 (INTC-US) 則在上月獲 85 億美元補助。

這些公告敲定了一系列重大《晶片與科學法案》補助撥款案，此時美國政府正尋求擴大國內晶片生產，並且吸走中國和亞洲的潛在設廠資金。

美國半導體產業協會（SIA）的數據顯示，美國佔全球半導體製造產能的比率已經從 1990 年的 37% 大幅下降至 2020 年的 12%。