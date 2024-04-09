鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至11.56元，預估目標價為190元
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.62元下修至11.56元，其中最高估值12.86元，最低估值10.97元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.86(12.86)
|14.2
|最低值
|10.97(10.97)
|12.38
|平均值
|11.7(11.73)
|13.32
|中位數
|11.56(11.62)
|13.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,643,000
|9,313,000
|最低值
|7,950,000
|9,004,000
|平均值
|8,337,760
|9,149,250
|中位數
|8,407,000
|9,132,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇