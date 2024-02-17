鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為184元
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.14元下修至8.92元，其中最高估值9.76元，最低估值8.17元，預估目標價為184元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|9.76(9.76)
|13.28
|12.99
|最低值
|8.17(8.17)
|10.45
|11.73
|平均值
|8.89(8.92)
|11.62
|12.45
|中位數
|8.92(9.14)
|11.45
|12.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,329,000
|8,471,000
|9,277,000
|最低值
|7,212,000
|7,950,000
|8,768,000
|平均值
|7,300,640
|8,213,260
|8,997,130
|中位數
|7,309,000
|8,223,000
|8,971,750
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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