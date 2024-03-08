鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至11.56元，預估目標價為187.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.62元下修至11.56元，其中最高估值12.84元，最低估值10.97元，預估目標價為187.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.84(12.84)
|14.2
|最低值
|10.97(10.97)
|12.38
|平均值
|11.69(11.77)
|13.33
|中位數
|11.56(11.62)
|13.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,643,000
|9,277,000
|最低值
|8,148,840
|9,004,000
|平均值
|8,364,410
|9,116,500
|中位數
|8,407,000
|9,113,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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