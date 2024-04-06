〈能源盤後〉中東局勢緊張 油價周升近5% Brent、WTI均登去年10月以來最高點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-06 06:08

國際油價周五 (5 日) 上漲，且由於擔心伊朗引發更廣泛的中東衝突，本周油價漲近 5%。全球供應緊張和需求強勁的跡像也支撐 WTI 原油和 Brent 原油登上 10 月以來的最高水準。

能源商品價格

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 52 美分或 0.6%，收每桶 91.17 美元，本周上漲 4.8%，創 10 月 20 日以來的最高水準。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 32 美分或 0.4%，收每桶 86.91 美元，本周上漲 4.5%，創 10 月 20 日以來的最高水準。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.7886 美元，本周上漲 2.5%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.773 美元，本周上漲 5.7%。

5 月交割的天然氣價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 1.785 美元，本周漲近 1.3%。

市場推動力

在周五 WTI 原油和 Brent 原油登上去年 10 月以來最高點之前，周四也因伊朗誓言要報復以色列襲擊其駐敘利亞大使館之舉，原油當日上漲。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，市場臆測伊朗可能會對以色列領土發動攻擊，令伊朗和以色列之間的戰爭更升級。此擔憂情緒令市場陷入避險模式，拋售股市並推升油價上漲，「大眾為衝突發生時，油價可能大漲做好了準備。」

儘管受到制裁，伊朗仍是石油輸出國組織（OPEC）第三大原油生產國。

瑞訊銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，迄今以哈戰爭造成的中東緊張局勢尚未對石油供應產生重大影響，石油雖然持續走漲，卻非急遽飆升，但倘若伊朗直接介入可能顛覆局面，引發快速、嚴重的石油供應危機。