〈CES 2024〉啟碁參與CES消費電子展 四大展出亮點一次看

網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (4) 日表示，將以智慧升級、廣泛應用乙 CES 低碳永續為主軸，參與 CES 2024 消費電子展，其中將展出四大產品亮點，包含 WiFi 7 系列、5G O-RU 產品、AI 軟體整合服務，以及綠色產品設計。

啟碁指出，啟碁致力於為運營商打造全方位的 WiFi 7 解決方案，產品包括路由器、延伸器、XGS-PON 家用閘道器及 5G CPE。啟碁表示，透過不同通訊技術融合，以及高彈性產品組合的特性，不僅可以提供高速寬頻接取，布建的網狀網路更能擴大全屋的網路覆蓋範圍。

啟碁補充，若再搭配可支援的最大 320MHz 頻寬、4K QAM、MLO 及 MRU Puncturing 等特性，用戶無論在遊戲中、串流或是進行視訊會議，都可以有高速、低延遲的連網體驗。

室外型 5G O-RU 產品方面，啟碁的 R3210 採用最新的氮化鎵 (GaN) 射頻放大技術，射頻最大輸出功率可達 5W，其高覆蓋範圍與低能耗的特性，可以同時兼顧室內與室外的行動通訊需求。系列產品還有 40W 高功率 O-RU、室內型 O-RU、O-CU 及 O-DU 專用小型伺服器、小型基地台，提供客戶完整的 5G 基地台解決方案。

近年在雲端與巨量資料的趨勢之下，企業與終端用戶皆愈來愈注重資安問題，因此啟碁也展示為客戶量身打造的軟體服務。企業級資安解決方案有四大特色，包括持續驗證監控、AI 行為分析、事件可視性，以及迅速更新對策。

為達到低碳永續目標，啟碁表示在原料選用上，盡可能選擇低碳、無毒、再生與可回收的材料，強調模組化與節能的設計，致力發展綠色產品的設計。