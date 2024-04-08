創為精密掛牌上櫃大漲逾4成 蜜月行情亮眼

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-08 10:28

觸控廠創為精密 (6899-TW) 今 (8) 日上櫃掛牌，掛牌參考價 50 元，早盤大漲逾 4 成，最高來到 72 元，大展蜜月行情；而創為精密今年在光學貼合出貨提升、新品應用布局持續發酵下，營收可望重返成長、毛利率也將提升。

創為精密產品涵蓋投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、光學膠、光學貼合、觸控顯示器、開架式觸控螢幕等。去年營收 10.41 億元，稅後純益 1.73 億元，每股純益為 4.53 元。

創為精密成立於 2000 年，總部位於基隆，主要生產基地位於基隆與汐止，在美國、歐洲、中國設有分公司及銷售代理，觸控產品廣泛應用在在生化醫療、軌道交通、海運航太、戶外應用、工業電腦等領域。