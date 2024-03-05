創為精密4月上旬轉上櫃 新應用發酵今年營運向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-05 20:07

觸控廠創為精密 (6899-TW) 預計 4 月上旬掛牌上櫃，董事長趙書華表示，今年在光學貼合出貨提升、新品應用布局持續發酵下，營收可望重返成長、毛利率也將提升。

創為精密成立於 2000 年，產品應用跨足生化醫療、軌道交通、海運航太、戶外應用、工業電腦等領域，該公司去年營收 10.41 億元、每股純益 3.85 元，2018-2022 年連續年每股純益落在 5.17-8.06 元，毛利率都維持 40% 以上的水準。

趙書華表示，目前客戶涵蓋西門子、美國百大醫療企業巨擘、超跑品牌、日本最大重化工設備商、歐洲牙醫設備龍頭等，今年也持續擴大新應用，包括投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、光學膠、光學貼合、觸控顯示器、開架式觸控螢幕等。

趙書華進一步指出，在光學貼合、新品布局擴大下，營收可望向上，且因為產品組合持續轉佳，毛利率也將基於 40% 持續提升。而因應需求，創為先前也汐止添購 3000 坪廠房，可滿足未來五年需求。