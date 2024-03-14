創為精密3/15起競拍 預計4/8掛牌上櫃

創為精密競價拍賣從 3 月 15 日起至 3 至 19 日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每標單最低為 1 張，最高 336 張，以價高者優先得標，並於 3 月 21 日上午 10 點開標。