創為精密3/15起競拍 預計4/8掛牌上櫃
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 21:42
觸控螢幕廠商創為精密 (6899-TW) 將於 4 月 8 日掛牌上櫃，上櫃前現金增資發行普通股於公開承銷共 3363 張，其中 2611 張採競價拍賣，競拍底價為 43.1 元。
創為精密競價拍賣從 3 月 15 日起至 3 至 19 日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每標單最低為 1 張，最高 336 張，以價高者優先得標，並於 3 月 21 日上午 10 點開標。
創為精密產品包括投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、光學膠、光學貼合、觸控顯示器、開架式觸控螢幕等，廣泛應用在生化醫療、軌道交通、海運航太、戶外應用、工業電腦等領域。
目前創為精密產品已獲全球各行業的頂尖公司採用，例如歐洲最大工業電腦廠、美國百大醫療企業巨擘、全球知名超跑汽車品牌、日本最大重化工設備商、歐洲牙醫設備龍頭等。
創為精密也持續投入研發並不斷推出新產品，包含電子紙顯示器、戶外用觸控顯示器、防水電容觸控按鍵等。
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