〈走進中國〉一下降價人民幣7萬 二手車商不敢收新能源車了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 08:00

近期有關「二手市場不相信新能源」的熱搜話題詞，引發網友關注，為何在新車市場勢頭正猛的新能源車，到二手市場卻成了燙手山芋？

二手車商為何對新能源敬而遠之？

據《中新經緯》報導，李昊所說的降價車型，去年定價是 14 萬多。「今年一下子降了 7 萬多，我們二手車商手裡有這個車的都賠錢了。」李昊說，這種幅度的降價，讓許多早期購買該車的消費者、車商蒙受不小損失，現在他已經不收新能源車了。

同在北京地區的二手車商王琦（化名）也不敢收新能源車。王琦稱，二手車市場並非沒有人買新能源車，只不過客戶考慮的最大因素是價格。

「七八萬元就能買一個新能源車，很多客戶直接就買新車，不會考慮二手。那些價格較高的新能源車在市場更難賣，因為如果客戶有幾十萬的預算，首選買新車，不會買二手新能源車。」王琦說，中高檔新能源車在市場上不好轉手，因此他只幫忙寄賣，自己不收新能源車。

四川成都二手車商王志（化名）目前仍收新能源車，但王志也直言不好賣。「我們都是轉手賣給其他同行，誰有目標客戶就來看車，但是如果車收回來空置很久，價格就非常低，我們還要承擔這款車降價帶來的風險。」

王志表示，前幾天他賣了一台 2022 年的某品牌新能源車，賣了一個月，這款車最終成交價格比新車便宜 10 萬元。「我通常都會建議車主沒有太大問題繼續開著，因為新能源車賣不上價，如果公里數大一些，或者發生過碰撞，市場價格也幾乎是對半折。」

二手市場價格電比油低

值得注意的是，燃油車去年以來也經歷了一波價格戰。為何同樣是降價，燃油車在二手市場比新能源車更受歡迎？李昊認為，燃油車價格相對可控穩定。「燃油車的降價在可接受範圍內，舉例來說，假如同樣 30 萬預算的燃油車和新能源車，開個 4 萬公里不想開了，燃油車最終也就虧五六萬元，但是新能源車車主就要虧 10 萬左右。」

李昊以價格 30 萬奔馳舉例，最多降價七八萬後，就不會再降價了，但新能源車降起來「根本摸不到底」。王志也表示，目前市面上的新能源車保值率都不太高，相對而言，燃油車降幅比較穩定。

中國汽車流通協會《2024 年 2 月中國汽車保值率研究報告》顯示，新能源二手車（電動三年車齡）保值率為 54.8%，插混電動（三年車齡）保值率為 55.3%。

李昊稱，北京目前收新能源車的車商很少，比率不到 5%。

中國汽車流通協會提供的數據顯示，1 月全國二手車市場交易量為 168.84 萬輛，新能源二手車交易量為 8.95 萬輛，代表二手新能源車交易量佔總體的比率為 5.3%。