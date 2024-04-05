盤後速報 - 廣達(2382)下週(4月12日)除息9元，預估參考價284.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-05 17:05
廣達(2382-TW)下週(4月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(4月3日)收盤價293.50元計算，預估參考價為284.5元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣達(2382-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。近5日股價上漲4.82%，集中市場加權指數上漲0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/12
|293.50
|9.0
|3.07%
|0.0
|2023/04/14
|89.3
|6.0
|6.72%
|0.0
|2022/08/01
|84.6
|6.6
|7.8%
|0.0
|2021/07/26
|89.4
|5.2
|5.82%
|0.0
|2020/08/03
|81.8
|3.7
|4.52%
|0.0
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