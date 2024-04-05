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鉅亨速報

盤後速報 - 廣達(2382)下週(4月12日)除息9元，預估參考價284.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 17:05

廣達(2382-TW)下週(4月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(4月3日)收盤價293.50元計算，預估參考價為284.5元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣達(2382-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。近5日股價上漲4.82%，集中市場加權指數上漲0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/12 293.50 9.0 3.07% 0.0
2023/04/14 89.3 6.0 6.72% 0.0
2022/08/01 84.6 6.6 7.8% 0.0
2021/07/26 89.4 5.2 5.82% 0.0
2020/08/03 81.8 3.7 4.52% 0.0

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