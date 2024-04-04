盤後速報 - 達欣工(2535)下週(4月11日)除息3元，預估參考價55.4元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
達欣工(2535-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(4月3日)收盤價58.40元計算，預估參考價為55.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
達欣工(2535-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。近5日股價上漲6.18%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|58.40
|3.0
|5.14%
|0.0
|2023/04/20
|33.75
|2.5
|7.41%
|0.0
|2022/04/08
|34.55
|2.5
|7.24%
|0.0
|2021/07/12
|34.8
|2.5083
|7.21%
|0.0
|2020/07/30
|23.3
|1.3923
|5.98%
|0.0
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