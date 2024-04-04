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鉅亨速報

盤後速報 - 達欣工(2535)下週(4月11日)除息3元，預估參考價55.4元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

達欣工(2535-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(4月3日)收盤價58.40元計算，預估參考價為55.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

達欣工(2535-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。近5日股價上漲6.18%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 58.40 3.0 5.14% 0.0
2023/04/20 33.75 2.5 7.41% 0.0
2022/04/08 34.55 2.5 7.24% 0.0
2021/07/12 34.8 2.5083 7.21% 0.0
2020/07/30 23.3 1.3923 5.98% 0.0

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