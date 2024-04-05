鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至5.92元，預估目標價為206元
鉅亨網新聞中心 2024-04-05 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.06元下修至5.92元，其中最高估值7.88元，最低估值4.86元，預估目標價為206元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.88(12.12)
|17.84
|8.56
|最低值
|4.86(4.86)
|7.75
|8.56
|平均值
|6.2(6.7)
|12.04
|8.56
|中位數
|5.92(6.06)
|11.41
|8.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41,961,580
|56,937,690
|50,046,430
|最低值
|36,827,000
|48,342,280
|50,046,430
|平均值
|39,195,110
|51,023,470
|50,046,430
|中位數
|39,249,000
|50,163,410
|50,046,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇