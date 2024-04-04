鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至25.68元，預估目標價為484元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.81元下修至25.68元，其中最高估值28.36元，最低估值23.01元，預估目標價為484元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|28.36(28.36)
|29.72
|最低值
|23.01(23.01)
|29.72
|平均值
|25.82(25.88)
|29.72
|中位數
|25.68(25.81)
|29.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,086,000
|8,600,000
|最低值
|7,706,000
|8,600,000
|平均值
|7,848,270
|8,600,000
|中位數
|7,829,000
|8,600,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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