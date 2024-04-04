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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.98元，預估目標價為230元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.34元下修至8.98元，其中最高估值13.46元，最低估值8.27元，預估目標價為230元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 13.46(13.46) 14.12
最低值 8.27(8.27) 10.86
平均值 9.56(9.64) 11.76
中位數 8.98(9.34) 11.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 33,037,230 35,218,620
最低值 26,193,000 29,860,000
平均值 29,992,840 33,372,950
中位數 30,038,000 33,816,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 5.66 11.34 15.55 13.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,261,117 37,003,082 29,391,183 27,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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