鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.98元，預估目標價為230元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.34元下修至8.98元，其中最高估值13.46元，最低估值8.27元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.46(13.46)
|14.12
|最低值
|8.27(8.27)
|10.86
|平均值
|9.56(9.64)
|11.76
|中位數
|8.98(9.34)
|11.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|33,037,230
|35,218,620
|最低值
|26,193,000
|29,860,000
|平均值
|29,992,840
|33,372,950
|中位數
|30,038,000
|33,816,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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