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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至18.69元，預估目標價為720元

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 20:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.11元上修至18.69元，其中最高估值21.99元，最低估值16.8元，預估目標價為720元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 21.99(21.99) 29.41
最低值 16.8(16.8) 17.8
平均值 18.85(18.85) 24.3
中位數 18.69(18.69) 24.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 76,341,000 97,352,000
最低值 65,576,000 74,090,000
平均值 70,248,130 83,876,010
中位數 69,395,000 81,018,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 14.11 11.78 8.21 5.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 59,194,356 56,016,554 47,332,739 39,665,534

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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