亞德客-KY 3月營收創歷史次高 今年需求樂觀看待

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 17:32

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 3 月營收 29.3 億元，改寫歷史次高紀錄，月增 1.07 倍、年減 4.83%，累計第一季營收 72.05 億元，年增 4.34%，展望今年，亞德客對於需求狀況仍持樂觀看法。

亞德客說明，由於 2023 年 3 月份有後 Covid 的遞延出貨加持，以及較多的工作天數，創造了公司單月營收歷史新高的紀錄，因此導致了 2024 年 3 月份單月營收年對年衰退。

亞德客表示，3 月接單金額持續高於出貨金額，並優於過去一年，且 3 月份及第一季度出貨均優於公司預期，驗證了公司的預測，需求狀況應可於 2024 年第 1 季起逐步回溫，並自 3 月份進入產業傳統旺季。

亞德客透露，3 月來自電子行業、紡織及服裝機械、通用機械及汽車行業的出貨，有較高的增長率，集團合併營收為人民幣 6.68 億元，較去年同期減少 4%；若以新台幣計價為 29.3 億元，年減近 5%。