〈陸港盤後〉中國製造業PMI報喜 香港股市大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-02 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（2 日）收盤齊跌，但香港股市大漲，中國 3 月財新製造業採購經理人指數（PMI）升至 51.1，寫下去年 3 月以來新高，官方製造業 PMI 也重返擴張區間，為去年 9 月以來首見，成為中國經濟回穩的最新跡象。

滬指周二收盤跌 0.08% 報 3,074.96 點，深成指跌 0.62% 報 9,586.95 點，創業板指跌 0.62% 報 1,860.49 點。滬深成交額兩市合計人民幣 9,726 億元；「北向資金」合計淨賣出 16.18 億元。

石油開採、公路、小金屬、普鋼等類股走高，出版業、影視、軟體服務、通訊設備等族群走弱。

香港恒生指數周二收盤大漲 2.36%，報 16,931.52 點，恒生科技指數勁揚 1.89%，報 3,543.12 點。

《財新網》周一公布的數據顯示，中國 3 月財新製造業 PMI 較前月上升 0.2 個百分點至 51.1，連續五個月處於擴張區間，並攀升至去年 3 月以來最高紀錄。

中國國家統計局周日發布的數據則顯示，3 月製造業 PMI 為 50.8，較前月升 1.7 個百分點，是去年 9 月以來首度高於景氣榮枯線。

《彭博》指出，PMI 數據是每月第一份反映中國經濟形勢的官方數據。最新數據顯示，在今年開局良好之後，經濟成長復甦動能依然強勁，讓決策官員有更多時間評估先前刺激措施的成效，然後再採取進一步行動。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）說，雖然官方製造業 PMI 被季節性、春節等因素干擾，數據優於預期，代表經濟正在回穩，非製造業 PMI 也顯示企業對未來有較強的信心和預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青也表示，伴隨「穩增長」政策發力顯效，加之居民消費持續修復，第 2 季後國內生產毛額（GDP）的成長率有望穩定運行在合理區間。此外，今年全球貿易環境將會回暖，外需有望小幅拉動國內經濟增長，這已在年初出口數據中有所體現。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几（Dickie Wong）表示：「我堅信中國和香港股市已經觸底，反彈可能會持續到第 2 季​​。本益比確實很便宜，倉位仍然較少，我們只是需要更多的政策催化劑提振信心。」

小米汽車官方大定數據顯示，SU7 上市 4 分鐘破 1 萬，7 分鐘破 2 萬，27 分鐘破 5 萬。在上市 24 小時後，小米創辦人雷軍在官方微博宣布，SU7 上市一天後，大定數量就衝到 88,898 輛。

小米汽車應用程式（App）顯示，SU7 交車時間延長，部分訂單已排到半年左右。標準版鎖定訂單（鎖單量即不可退訂數量）後，小米預估交車時間為 13～16 周，Pro 版為 16～19 周，Max 版為 24～27 周。

據《第一財經》報導，知情人士透露，小米汽車原本的 4 月生產計畫約 5,000 輛，目前小米汽車已經在和供應商協商，希望能提高生產力，但產量爬坡預料會有一個過程。