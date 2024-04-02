〈焦點股〉護國群山發威 這2檔雙胞胎ETF隨大盤創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 11:52

台積電 ADR 昨日強勢大漲 4%，帶動台股今 (2) 日改寫史上新高，站上 20400 點之上，台積電、鴻海、廣達等電子權值股同受多頭青睞，股價漲勢凌厲，國內 2 檔高度連動、持股台積電約五成的 ETF 元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 也水漲船高，上漲逾 1%，雙創歷史新高紀錄。

0050 是台灣老牌的國民 ETF，追蹤「台灣 50 指數」，其成分股為市值前 50 大企業，觀察 50 檔今天表現，權重最高的護國神山台積電飆漲超過 2%，最高來到 790 元，逼近前波高點，而鴻海、廣達、光寶科亦強漲 3-4%，聯發科、聯電等也有 1% 以上的漲幅。

在電子權值股行情加持下，0050 今天獲得買盤青睞，上漲約 1.4%，最高來到 159.6 元，改寫歷史新高。

006208 被稱作是 0050 的雙胞胎，不論在追蹤指數、基金特色、成分股檔數或收益分配頻率皆相同，今天股價同步走揚，盤中上漲約 1.5%，最高來到 93.25 元，同創新高紀錄。