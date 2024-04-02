鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.5元，預估目標價為85元
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.45元上修至6.5元，其中最高估值6.91元，最低估值4.5元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.91(6.91)
|7.64
|7.99
|最低值
|4.5(4.5)
|6.05
|7.71
|平均值
|6.34(6.33)
|7.18
|7.85
|中位數
|6.5(6.45)
|7.32
|7.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,418,015,000
|1,587,704,000
|1,486,836,000
|最低值
|1,208,422,000
|1,261,263,000
|1,444,615,160
|平均值
|1,281,935,040
|1,364,855,090
|1,465,725,580
|中位數
|1,270,428,500
|1,346,214,000
|1,465,725,580
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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