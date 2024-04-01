鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)EPS預估下修至1.99元，預估目標價為36元
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 18:13
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.99元，其中最高估值2.34元，最低估值1.74元，預估目標價為36元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.54
|最低值
|1.74(1.74)
|1.89
|平均值
|2(2.01)
|2.2
|中位數
|1.99(2.02)
|2.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|268,488,350
|285,886,600
|最低值
|254,047,000
|270,332,660
|平均值
|258,950,550
|276,189,570
|中位數
|257,804,290
|274,269,510
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.64
|1.67
|3.63
|2.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,308,142
|275,423,744
|319,005,456
|277,112,477
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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